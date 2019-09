Celstraffen voor Jehovah’s Getuigen in Rusland

Een Russische rechtbank heeft zes leden van de Jehovah’s Getuigen veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot drieënhalf jaar. De mannen werden vorig jaar opgepakt op verdenking van deelname aan een „extremistische organisatie”, bericht nieuwssite The Moscow Times vrijdag.

Rusland verbood de Jehovah’s Getuigen in 2017. De leden mogen daardoor niet meer bijeenkomen of documenten uitdelen. Eerder kreeg een Deens lid van de organisatie, Dennis Christensen, een gevangenisstraf opgelegd in Rusland.