Celstraffen voor groep Chinese christenen

Een rechtbank in de Chinese stad Lincang heeft dinsdag zes christenen veroordeeld tot celstraffen tussen de vier en de dertien jaar.

Dat meldde de Amerikaanse organisatie China Aid, die opkomt voor vervolgde christenen in China, woensdag. De groep van zes kerkgangers heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan sektarische activiteiten.

De rechter legde Ju Dianhong dertien jaar cel op en Liang Qin tien jaar cel omdat ze volgens hem leidinggaven aan de sekte van de Drie Rangen van Dienaren. Die organisatie wordt al jarenlang onderdrukt door de overheid. Beiden zeggen die sekte niet te kennen. Wel erkennen ze betrokken te zijn bij evangelieverkondiging. Vier andere kerkgangers kregen straffen opgelegd variërend van vier tot acht jaar cel.

In maart 2016 werden in de provincie Yunnan zo’n 200 christenen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de Drie Rangen van Dienaren. Een groot deel van deze groep zit nog in hechtenis, in afwachting van een rechtszaak.

Voorman Bob Fu van China Aid spreekt van grootschalige vervolging van christenen die behoren tot huiskerkgemeenten.