Celstraffen Kazachse pastors gehandhaafd

Het beroep dat drie kerkleiders uit Kazachstan hebben aangetekend tegen de gevangenisstraffen waartoe zij in juli zijn veroordeeld, is verworpen.

Dat meldde Open Doors vorige week. De pastors kregen hun straffen van respectievelijk een keer vijf en twee keer vier jaar voor „het opleggen van handen en het bidden in vreemde talen” vanwege hun werk in de New Life Pentecostal Church in de stad Almaty. De kerkleiders wenden zich nu tot het Hooggerechtshof in het land. De pastors zijn inmiddels woonachtig in de Verenigde Staten.