Celstraf voor drie Iraanse ex-moslims

Drie Iraanse ex-moslims vragen om gebed nadat ze deze week zijn veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Ze werden veroordeeld om hun christelijke geloof, en tekenen beroep aan tegen hun straf.

Dat meldde Open Doors deze week.

Asghar Salehi (43), Mohammadreza Rezaei (35) en een derde ex-moslim uit de Fars-provincie in het zuidwesten van Iran moesten op 16 september naar de rechtbank in Eghlid komen. Zes dagen later hoorden ze dat ze zes maanden celstraf krijgen voor „propaganda tegen de staat door het promoten van zionistisch christendom.” De straf werd gebaseerd op Artikel 500 van het strafwetboek.

Een jaar geleden, op 18 september 2018, vielen agenten de huizen van Asghar en Mohammadreza binnen. Zij en vier anderen werden opgepakt. Asghar werd drie dagen lang geblinddoekt verhoord. Daarna werd hij naar de gevangenis in Eghlid overgebracht, waar hij acht dagen vastzat. Hij werd in afwachting van de rechtszaak vrijgelaten.

Op 18 april 2019 kondigde de rechter al aan dat hun „propaganda tegen de islamitische republiek” reden was voor een veroordeling. Asghar kreeg geen gelegenheid om zich te verdedigen, aldus Open Doors. De rechter waarschuwde hem dat hij in de gaten werd gehouden en dat hij zijn christelijke activiteiten moest stoppen voor dat hij weer moest voorkomen.

De drie hebben beroep aangetekend.

Iran staat op plaats 9 van de ranglijst christenvervolging van Open Doors. De Iraanse kerk groeit in aantal (nu 800.000 christenen) en bestaat voor negentig procent uit ex-moslims.