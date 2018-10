Een 30-jarige Algerijn heeft een jaar en zeven maanden celstraf gekregen omdat in hij de Duitse stad Hamburg een tot het christendom bekeerde moslim met een mes verwondde.

Dat berichtte de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea vrijdag.

Volgens de rechter handelde de man uit woede omdat zijn 39-jarige landgenoot christen was geworden. Het incident had plaats op 13 mei in een lijnbus. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht.