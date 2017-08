Catharijneconvent komt met grote Lutherexpositie

In Kampen vindt op 30 september een historische optocht plaats ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Het evenement begint om 13.00 uur bij de manege in IJsselmuiden. Er doen zo’n 15 tot 20 rijtuigen en 75 tot 100 paarden mee. De route loopt via de Van Engelenweg over de Stadsbrug, via de IJsselkade naar het Van Heutszplein. In de Bovenkerk vindt tijdens de optocht een korte ceremonie plaats. Zie kampenreformatiestad.nl.

Lutherexpositie in Utrecht

In het Museum Catharijneconvent te Utrecht gaat op 22 september de tentoonstelling ”Luther, man of the year 1517-2017” van start. De expositie brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. In „woord, beeld, muziek en spot” wil het museum laten zien waarin de kracht schuilt „van deze invloedrijke, reformatorische rebel.” Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, „maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen” moeten een nieuw licht laten schijnen op het verhaal van Luther en de Reformatie. De expositie loopt tot en met 28 januari 2018. Zie catharijneconvent.nl

Lutherbier en -wijn uit Elzas

Duitsland had de primeur, maar nu komt ook Frankrijk met een eigen Lutherbier op de proppen. De Unie van Protestantse Kerken van Lotharingen en de Elzas en brouwerij Meteor uit Hochfelden aan de Beneden-Rijn hebben eind juli een Lutherbier op de markt gebracht. Er zijn 4000 flessen gebrouwen. Vanuit de wijngaarden van Traenheim-Balbronn, eveneens aan de Beneden-Rijn, is een Lutherwijn gerealiseerd. De opbrengst hiervan is bestemd voor het Feest van de Reformatie, dat van 27 tot 29 oktober in Straatsburg gehouden wordt. Eventuele extra inkomsten zijn bestemd voor christelijke scholen in de Syrische stad Aleppo.

Kritiek over poster met Luther

Onder meer de Evangelisch-Lutherse Kerk in Noord-Duitsland (Nordkirche) heeft stevige kritiek geuit op verkiezingsposters van de Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD). De rechtsradicale partij heeft duizenden posters verspreid met daarop een afbeelding van de reformator Maarten Luther en de tekst ”Ik zou NPD stemmen. Ik zou niet anders kunnen”. De NPD wil met de posters de kerken oproepen de „islamisering” van Duitsland tegen te gaan. De rechtse partij is tegen kerkasiel voor asielzoekers.

De Nordkirche spreekt van misbruik van Luther in de verkiezingscampagne. „Zijn reformatorische boodschap wordt verdraaid en misbruikt”, zei een woordvoerder van de kerk. De kerk vindt het kwalijk dat de NPD Luther koppelt aan het thema vreemdelingenhaat.

Expositie Leuven

In de Maurits Sabbebibliotheek in het Belgische Leuven (Charles Deberiotstraat 26) is tot 30 november een expositie te zien over de gevolgen van de Reformatie. De faculteit theologie en religiewetenschappen, de faculteit letteren en de bibliotheek tonen topstukken uit de Leuvense collecties die deze turbulente tijd documenteren. In de expositie is onder meer een Liesveltbijbel te zien. Zie expo.bib.kuleuven.be.