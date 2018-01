Catalaanse kwestie verdeelt kerken​ in Barcelona

De beweging voor onafhankelijkheid van Catalonië verdeelt niet alleen de samenleving maar ook de kerken, zegt ds. Francisco Mira.

Hij was dertig jaar voorzitter van de christelijke studentenvereniging IFES in Spanje. Sinds vorig jaar is hij voorganger van een baptistengemeente in Barcelona.

De separatistische beweging is volgens ds. Mira sterk in Catalonië. Ze vertegenwoordigt ongeveer 47 procent van de stemmen tijdens de laatste verkiezingen in december. „De parlementsleden zijn ongehoorzaam geweest aan de Spaanse grondwet door nieuwe wetten af te dwingen zonder toestemming van het Hoogste Gerechtshof. Er zitten nu vier onafhankelijke politici in de gevangenis. Niet voor hun politieke ideeën, maar omdat zij op illegale wijze gekozen hebben voor de Republiek van Catalonië. Het is een kwestie van illegaliteit, niet van ideeën. De kerken zijn erg verdeeld over deze kwestie.”

Ds. Mira wil zich niet vastleggen in deze kwestie. Activisme past bepaald niet bij zijn bescheiden persoonlijkheid. „We proberen vredesstichters te zijn, in en buiten de kerk.”

Ds. Mira is na zijn IFES-periode ‘gewoon’ baptistenpredikant geworden. Zijn kerk, iets ten noorden van het centrum van Barcelona, oogt als een historische baptistengemeente. Een traditionele en sobere inrichting, met oude, donkerbruine banken. Op het podium is een bassin voor de doop door onderdompeling. De gemeente, die in 1947 is opgericht, telt meer dan 600 leden.

Uitgever

IFES opereert in Spanje onder de naam Grupos Bíblicos Universitarios (GBU). De GBU is ook uitgever van theologische literatuur – goed voor 20 tot 24 nieuwe boeken per jaar. Daaronder zijn Spaanse auteurs, maar ook niet-Spaanse schrijvers als Tim Keller, James Packer, John Piper, Berend Coster, Donald Carson en John Lennox. De onderwerpen betreffen tal van gebieden, zoals christelijk leven, apologetiek, theologie, geschiedenis en gezinsleven. Iemand heeft zelfs alle boeken van Francis Schaeffer vertaald.

IFES is actief op alle universiteiten in Spanje in het algemeen en in Barcelona in het bijzonder. Ds. Mira: „De meerderheid van de christenen in Spanje heeft geen officiële theologische training. IFES wil christelijke studenten toerusten voor hun taak in de kerk en de samenleving. Zo’n 60 tot 80 christelijke studenten ontmoeten elkaar op universiteiten in Barcelona voor Bijbelstudie, gebed en evangelisatie-activiteiten. IFES heeft contact met 600 studenten in heel Spanje.”

Is dat moeilijk, evangeliseren in een stad als Barcelona?

„Het is moeilijk voor álle christenen in Europa. Spanje is de laatste jaren erg geseculariseerd. Het verschil met de rest van Europa is dat we in ons land een sterke religieuze traditie hebben gekend, net zoals Italië en Portugal. De Rooms-Katholieke Kerk stempelde het publieke leven; protestanten werden zelfs vervolgd. De meerderheid van de Spanjaarden is vrijgevochten. De seksuele revolutie heeft hier hard toegeslagen. De abortuscijfers zijn een van de hoogste in Europa. Spanjaarden houden van een leven van veel plezier, reizen en vakanties.

Toch zien we dat de Geest doorgaat met Zijn werk. We hebben sinds kort vier leden erbij gekregen. Twee zijn er als jongere gedoopt, behorend tot de kinderen van de gelovigen. De andere twee als volwassene, dankzij persoonlijke contacten. Vooral in dat laatste moeten we meer investeren.”

„Barcelona is een lege stad”

Catalaanse stadsgemeente gericht op onkerkelijken

Vrijheid in Spanje onder druk door transgenderwet

Berend Coster: Spanjaard onder de Spanjaarden

Seminarie voor Spaanstaligen in Barcelona bloeit na tijden van crisis