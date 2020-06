De catacomben in Rome blijven voorlopig gesloten. Het stadsbestuur van Rome weigert toestemming te geven voor de heropening van de ondergrondse kamers, omdat de luchtcirculatie onvoldoende is.

De catacomben –heidense en vroegchristelijke grafconstructies– werden in februari gesloten vanwege de coronacrisis. Wanneer toeristen de ondergrondse begraafplaatsen weer in mogen, is nog onduidelijk.