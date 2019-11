Canadese kerk over twintig jaar wellicht opgeheven

Volgens een recent kerkelijk rapport bestaat de Anglican Church of Canada rond 2040 mogelijk niet meer.

Dit berichtte Religion News Service maandag op haar site.

Het rapport werd op de generale synode van de kerk, begin november in Mississauga (Ontario), gepresenteerd. De anglicaanse priester Neil Elliot, opsteller van het rapport, zei dat de nieuwste gegevens erop wijzen dat er „rond 2040 waarschijnlijk geen leden, kerkbezoekers en donateurs meer zijn.” Het aantal leden liep terug van 1,3 miljoen in 1961 tot 357.123 in 2017.

Aartsbisschop Linda Nicholls, het hoofd van de kerk, waarschuwde voor het kijken naar cijfers alleen. Ze riep kerkleden op „te vertrouwen op Gods genade.”