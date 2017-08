Canadese kerk opent deuren voor lokale moslims

Een anglicaanse kerk in Canada heeft onlangs haar deuren geopend voor moslims die behoefte hebben aan een gebedsruimte.

St. John the Evangelist Anglican Church in Leamington (Ontario) stuurde in september een uitnodiging naar Syrische vluchtelingen die nieuw waren in de stad, zo meldt CBC News. Toen ds. Andrew Wilson ontdekte dat de ruimte die moslims in Leamington als moskee gebruiken niet voldeed, nam hij contact met hen op. Nu wordt de kerk ook als moskee gebruikt. Er komen dagelijks dertig tot veertig moslims om te bidden.