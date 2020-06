Campingpastor blijft actief in coronatijd

Het missionaire werk van Dabar gaat deze zomer op de meeste campings door. Op vier locaties zal vanwege beperkingen door de coronacrisis geen team aan de slag gaan.

Een kleine 300 jongeren en 20 campingpastors zullen deze zomer op in totaal 17 campings een recreatieprogramma organiseren. Daarnaast wordt in de stad Rotterdam Dabarwerk gedaan, meldt de IZB, vereniging voor zending in Nederland.

Op diverse locaties wordt het gebruikelijke programma vanwege de coronamaatregelen aangepast. Zo gaan op een aantal campings kleinere teams dan anders aan de slag. „Voor alle betrokkenen is het spannend”, zegt Agnes van Haaften, hoofd IZB Dabar. „Het is zoeken naar de juiste manier van werken, bepaalde onderdelen zullen moeten worden geschrapt. Gelukkig worden de regels geleidelijk aan versoepeld.”

Vakantiebijbelweek

Ook andere missionaire initiatieven, zoals vakantiebijbelweken, hebben te maken met beperkingen door de coronacrisis. De organisaties HGJB, Evangeliestek en IKEG bieden elk alternatieve mogelijkheden om kinderen toch te bereiken met het Evangelie. Zo biedt de organisatie voor kinderevangelisatie IKEG materiaal aan om vijf keer een kleinschalige ”tuinclub” te organiseren voor kinderen uit de straat. Ter voorbereiding organiseert IKEG een korte onlinetraining.

Evangeliestek, waarin het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken samenwerken, brengt een meegeefboekje uit met vijf Bijbelverhalen inclusief verwerkingsmogelijkheden. Plaatselijke commissies kunnen dit uitbreiden met een bijpassend stickervel en evangelisatieansichtkaarten.

De HGJB heeft voor lokale commissies een kinderprogramma ontwikkeld met het thema ”Duik erin!” „De eerste lijn is: duik in de Bijbel, het Woord van God. De tweede gaat over een duik in het water. Alle Bijbelverhalen hebben met water te maken”, zegt coördinator kinderwerk Jacolien Hoek.

De werkmappen lagen al klaar toen de coronacrisis uitbrak. „Onze insteek is nu: probeer zo veel mogelijk de relatie vast te houden met rand- of buitenkerkelijke kinderen die soms al jaren een vakantiebijbelweek of tentweek bezoeken. Het is zuur voor hen als er dit jaar helemaal niets is.”

Bijbelverhalen op cd

De HGJB plaatste tips op haar website en organiseerde drie onlinemeetings om plaatselijke commissies toe te rusten. Een deel van het materiaal bij het thema ”Duik erin!” biedt de organisatie digitaal aan. Deze week komt er voor vier dagthema’s een introductiefilmpje beschikbaar, dat via een link naar kinderen kan worden gestuurd. „Plaatselijke kinderwerkers kunnen er zelf een Bijbelverhaal bij vertellen en dat via Facebook of de website van de kerk delen. Dit jaar is het ook mogelijk om gratis de bijbehorende werkbladen te downloaden, die ouders thuis met hun kinderen kunnen gebruiken.”

Lokale commissies konden bovendien een cd bestellen met liedjes en Bijbelverhalen rond het thema ”Duik erin!” De HGJB doet de suggestie deze bijvoorbeeld te verspreiden via een weggeeftasje of een christelijke boekhandel. „Er zijn ruim 9000 cd’s besteld, meer dan ooit. Hoe mooi is het als die straks, als er geen tentweek is, in vele huizen wordt gedraaid.”

Vanwege de coronamaatregelen zijn diverse tentweken geheel geannuleerd, waaronder de zomertentweek in Utrecht, onderdeel van het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Gemeenten in Leidsche Rijn. „We kregen geen toestemming van de gemeente”, zegt een woordvoerster.

In onder meer Bleskensgraaf, Lunteren en Putten en kozen organisatoren van de tentweek voor het aanbieden van een aangepast programma in afgeslankte vorm, met onder meer enkele onlineactiviteiten.

Geen tentweek, maar toch het Evangelie delen