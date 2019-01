CAMA Zending zond in 2018 elf zendelingen uit

Zendingsorganisatie CAMA (Christian And Missionary Alliance) heeft in 2018 elf nieuwe zendelingen uitgezonden.

De Nederlandse tak van CAMA heeft op dit moment 59 medewerkers die in het veld werkzaam zijn, aldus Marcel Oosterkamp, relatiemanager zendelingen, woensdag. De zendelingen werden uitgezonden naar gebieden en volken waar het christelijk getuigenis nog gering is, geeft hij aan. Zo gaan zij werken in Jordanië, India, Senegal, Cambodja en Portugal. „In 2019 hopen we weer nieuwe zendelingen uit te zenden, juist naar de minst bereikte volken.”