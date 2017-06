CAMA rondt werk onder Mano-bevolking af

Zendingsorganisatie CAMA heeft in 2016 het werk onder de Mano-bevolking in Guinee afgerond. Het doel, gemeentestichting, was bereikt.

Dat staat in het Jaarverslag 2016 dat dinsdag verscheen.

De zendelingen Jon en Anja Erickson hebben de afgelopen 25 jaar in het Mano-gebied gemeenten gesticht, een kliniek en scholen opgezet en voorgangers opgeleid. Doordat het werk werd beƫindigd, konden zij worden overgeplaatst naar het gebied van de Kono-bevolking, vier uur verderop.

Het jaar 2016 werd afgesloten met een tekort van 21.000 euro. Dat is ten laste gebracht van de reserve. Het tekort werd veroorzaakt door lagere rente-opbrengsten en een afname van de algemene giften.

