”Calvijn” Hilversum op zoek naar ander kerkgebouw

De evangelisch-lutherse gemeente Het Gooi heeft zondag de laatste kerkdienst gehouden in haar kerkgebouw aan de Bergweg 6 in Hilversum. Vanaf heden vinden alle diensten plaats in de lutherse kerk in Bussum. Voor het gebouw in Hilversum wordt zorgvuldig gezocht naar een passende bestemming, zo meldde het Noordhollands Dagblad onlangs.

De sluiting heeft ook gevolgen voor de hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag in Hilversum, die regelmatig op woensdagavonden gebruikmaakt van het kerkgebouw. „Wij huren deze kerk al sinds 1981”, laat het bestuur van Mannenvereniging Calvijn, zoals de evangelisatie officieel heet, weten. „Dat betekent dat we op zoek moeten naar een ander kerkgebouw.” Tijdens de diensten gaan predikanten voor „uit met name de Hersteld Hervormde Kerk, en enkele hervormde, christelijke gereformeerde en oud gereformeerde predikanten.”

De evangelisch-lutherse gemeente Het Gooi is per 1 januari 2016 is ontstaan uit de gemeente Hilversum en de gemeente Naarden-Bussum. De kerkdiensten werden sindsdien samen gehouden in één van beide kerkgebouwen. Dit werd echter in Hilversum al snel een te zware belasting.

De kerk in Hilversum werd in 1923 in gebruik genomen. Het Weidtmanorgel is rond 1750 gebouwd.