C. G. op ’t Hof neemt beroep aan naar oggiNbv Sint Philipsland

C. G. op ’t Hof uit Hardinxveld-Giessendam heeft het beroep als lerend ouderling aangenomen, dat de oud gereformeerde gemeente in Nederland (buiten verband) (oggiNbv) in Sint Philipsland op hem had uitgebracht.

Dat meldde de kerkenraad van de oggiNbv vrijdagmorgen.

De oggiNbv was vacant sinds ds. A. P. van der Meer in 2011 om gezondheidsredenen afscheid had genomen.

Ds. Van der Meer had in 2007 zijn lidmaatschap van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland opgezegd, nadat hij was geschorst vanwege „gedragingen en uitlatingen tijdens de eredienst.” Zelf sprak de predikant over een meningsverschil inzake de leer van het kerkverband.

In Sint Philipsland ging ds. Van der Meer voor in diensten die gehouden werden in een bedrijfspand aan de Kwekerijweg, later in dorpshuis De Wimpel. De gemeente kocht daarna het voormalige gemeentehuis aan, dat verbouwd werd en als kerk werd ingericht.