Buurtpastoraat steunt kwetsbare mensen in coronatijd

Netwerk DAK heeft een noodfonds opgericht om kwetsbare mensen extra hulp te kunnen geven. De steun is vooral bedoeld voor inloophuizen en organisaties op het gebied van buurt- en straatpastoraat, ongeacht de identiteit.

Veel inloophuizen, waar onder andere dak- en thuislozen terechtkunnen, zijn dicht in verband met de coronacrisis. Diverse inloopcentra die nu toch iets willen doen voor hun bezoekers, beschikken niet over voldoende financiële middelen om dat te realiseren. Voor hen en voor organisaties voor buurt- en straatpastoraat heeft Netwerk DAK een noodfonds geopend.

Meta Floor, stafmedewerker van de stichting, vertelt dat de organisatie, die zo’n tien jaar bestaat, zestig fondsen en een groot aantal kerken heeft aangeschreven om financiële bijstand. „Velen van hen hebben geld beschikbaar gesteld, zodat we over een fonds van meer dan 200.000 euro beschikken. We verwachten dat er nog meer geld beschikbaar komt.”

Netwerk DAK wil vooral kleinschalige initiatieven steunen. Men kan aanvragen indienen tot een bedrag van 2500 euro per initiatief. Aanvragende organisaties hoeven niet bij de stichting te zijn aangesloten. Ze kunnen een eenvoudige brief sturen waarin ze het initiatief beschrijven. Naderhand moeten de facturen worden overlegd en kan eventueel te veel betaald geld worden teruggestort.

Straatkrant

De stafmedewerker onderscheidt drie categorieën hulp. In de eerste plaats gaat het om individuele noodhulp. „Zo is de Brabantse Straatkrant gestopt met de uitgifte. Dat is een groot probleem voor de verkopers ervan. Zij kunnen nu hun huur niet betalen, hebben geen geld voor levensonderhoud en kunnen ook geen gebruikmaken van de reguliere voorzieningen. MST Tilburg wil de krant nu digitaal opzetten, zodat de verkoop door kan gaan zonder fysiek contact. En voor de verkopers die al jaren vaste bezoeker zijn van de inloop willen ze een noodfonds opzetten.”

Een ander voorbeeld is het Open Huis in Haarlem, dat onder meer bezocht wordt door bezoekers van de voedselbank. „Omdat de voedselbank nu grote tekorten heeft, is het voor veel bezoekers moeilijk om dagelijks een maaltijd op tafel te zetten”, zegt Floor. „Het Open Huis zorgt ervoor dat 25 huishoudens een tegoedbon krijgen van een supermarkt, zodat ze toch boodschappen kunnen doen.”

Een ander inloophuis biedt voedselpakketten aan ongedocumenteerde gezinnen die het nu extra moeilijk hebben. „Veel ongedocumenteerden leven van schoonmaakklusjes bij mensen thuis. Een groot deel van de klanten zegt nu af. Daardoor komen deze mensen, die geen recht hebben op maatschappelijke voorzieningen in Nederland, niet meer rond en hebben ze gebrek aan de eerste levensbehoeften.”

Puzzelboekje

Als tweede categorie noemt Floor extra activiteiten die juist nu georganiseerd worden, zoals het verstrekken van maaltijden en het aanbieden van telefoons. Een aantal mobiele telefoons gaat naar MST Tilburg, die deze doorgeeft aan bezoekers. „Dankzij deze telefoons kunnen de bezoekers, die nu niet meer kunnen komen, toch contact onderhouden en kunnen ze ook videobellen.”

Floor noemt ook de organisatie Ervaring die Staat uit Eindhoven die thuislozen twee keer per week op hun kamer in de maatschappelijke opvang wil bezoeken. De bezoekers willen dan doe-pakketten aanbieden. Daarin zitten spullen om overdag bezig te zijn, bijvoorbeeld creatief materiaal of een puzzelboekje.

De derde categorie aanvragen betreft de toekomst. „De meeste organisaties zijn er nog niet zo mee bezig, omdat ze vooral in de overleefstand zitten”, zegt Floor, „maar het is wel goed dat ze nu al hun gedachten erover laten gaan. Het is mogelijk dat de crisis langere tijd gaat duren en dat men eenvoudige voorzieningen kan treffen om toch hulp te kunnen blijven geven. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan tuinmeubilair. We gaan de zomer tegemoet. Misschien mogen mensen binnenkort weer bij elkaar komen, op anderhalve meter afstand van elkaar. Dat zou bijvoorbeeld in de tuin kunnen gebeuren, als die er is natuurlijk, of in een kerkgebouw. Een andere mogelijkheid is het op straat bezoeken van mensen, bijvoorbeeld met een bakfiets met brood en koffie.”

Tot nu toe hebben ruim veertig organisaties gebruikgemaakt van de regeling van Netwerk DAK. Floor: „Er is geld genoeg in kas. We zijn er voor kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat zij in deze moeilijk tijd steun krijgen.”

Netwerk DAK

Netwerk DAK, gevestigd in Utrecht, is een stichting die de uitwisseling tussen de 150 aangesloten inloophuizen, initiatieven voor buurtpastoraat en straatpastores stimuleert. Ze bevordert het versterken van hun kwaliteit en treedt op als belangenbehartiger in het publieke domein. Gemeenschappelijk is de brede oecumenische kerkelijke achtergrond en de open houding van de aangesloten initiatieven.

Netwerk DAK vindt het belangrijk om organisaties te ondersteunen die in alle diversiteit de hand reiken naar mensen die vaak door formele instanties niet bereikt worden. Zij wil helpen „geborgenheid te bieden aan mensen die geen familie meer hebben of die de weg zijn kwijtgeraakt in de Nederlandse bureaucratie.” Er is een toenemende vraag naar deze laagdrempelige ondersteuning. Kerken dragen de laatste tijd minder financieel bij en er zijn minder kerkelijke vrijwilligers dan vroeger.

>>netwerkdak.nl