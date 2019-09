Buscampagne in Giessen voor het leven roept kritiek op

Een campagne van de Evangelische Alliantie Giessen voor een prolifeorganisatie heeft kritiek opgeroepen.

De alliantie adverteert op drie bussen in het Duitse Giessen voor de prolifeorganisatie Pro Femina, die advies geeft bij gewetensconflicten bij zwangeren. Daarmee wil de alliantie „iets positiefs laten zien” in de discussie over de afschaffing van het verbod in de Duitse strafwet om abortus te promoten. De Deutsche Kommunistische Partei vindt dat de stad de actie moet stopzetten omdat die zou getuigen van „fundamentalistische propaganda.”