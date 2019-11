Burgemeester Jeruzalem krijgt 60.000 Nederlandse bloembollen

De Jeruzalemse burgemeester Moshe Lion heeft donderdag 60.000 Nederlandse bloembollen ontvangen van een team van Christenen voor Israel (CvI). De gift is bedoeld als teken van solidariteit uit Nederland.

Het uitdelen van bollen door een delegatie van CvI is een jaarlijks terugkerende activiteit. Voor Lion, die sinds december vorig jaar burgemeester is, was het de eerste keer dat hij de dozen met tulpenbollen in ontvangst nam. Lion vertelde dat hij had gehoord dat er een organisatie is die ieder jaar 25.000 tulpenbollen aan zijn stad doneert. „Het is ongelooflijk. Dat is een van de mooiste soorten bloemen. Toen ik dat hoorde, zei ik dat ik graag zou willen dat het er meer werden. Want met 25.000 bollen kun je niet de hele stad bedekken.”

Het lukte CvI voldoende geld in te zamelen om het aantal bollen uit te breiden tot 60.000. Lion bedankte delegatieleider Johan van der Ham. „Dit maakt de stad kleuriger en mooier”, aldus de burgemeester, die aan Van der Ham een medaille van Jeruzalem overhandigde.

De ceremonie had plaats in het Hineni Centrum in Jeruzalem. Deze organisatie verleent hulp aan mensen met lage inkomens, door voedselverstrekking aan terreurslachtoffers en activiteiten voor jongeren in nood.

Na afloop van de ceremonie werd de delegatie langs plaatsen geleid waar de bollen de komende dagen de grond in gaan. De gemeente zal een groot aantal in de buurt van de Montefioremolen planten. Wereldleiders die begin volgend jaar Israël bezoeken, krijgen de bloemen te zien. In totaal geeft CvI dit jaar 125.000 bollen aan Israël, 25.000 meer dan een jaar geleden. „Ik denk dat we volgend jaar naar 150.000 gaan”, verwacht Van der Ham.