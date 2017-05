Burgemeester Hilversum: Kerken kunnen op zondag deuren openen voor winkelend publiek

„De kerk kan zich opnieuw uitvinden, juist in de buurt”, aldus de Hilversumse burgemeester drs. P. I. Broertjes dinsdag tijdens een debatavond in Hilversum. En: „De kerk kan een maatschappelijke rol vervullen, en dan krijgen we het geloof er gratis bij.”

De bijeenkomst, in kerkgebouw De Morgenster, was georganiseerd door de protestantse gemeente Hilversum onder de titel ”Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat”. Behalve burgemeester Broertjes, als vertegenwoordiger van de staat, kwamen twee representanten van de kerk aan het woord: dr. R. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, en dr. mr. ir. Richard Hoff, voorzitter van de algemene kerkenraad van de gemeente.

Het debat ging over de vraag hoe de (plaatselijke) kerk en de (plaatselijke) overheid elkaar kunnen helpen om buurten te laten opbloeien. Dat ze beide een taak hebben, vonden bijna alle bezoekers. Door het opsteken van gele ja-briefjes gaven ze aan het eens te zijn met de stelling: ”De kerk moet haar maatschappelijke rol in de buurt innemen”. Dat gold ook voor de stelling: ”De kerk moet een natuurlijke gesprekspartner zijn als het gaat over buurtwerk”.

Deze laatste stelling was bezien door de ogen van de overheid en daarover sprak burgemeester Broertjes zich uit. De plaatselijke overheid en de plaatselijke kerken hebben beide te maken met een „erosie van vertrouwen”, constateerde hij. Broertjes vindt het belangrijk dat beide het vertrouwen herwinnen. De gemeente Hilversum doet dat onder meer door te investeren in de buurt door het programma ”Buurtgericht leven: leve de buurt!”.

De burgemeester vindt dat de scheiding tussen kerk en staat soms te ver is doorgeschoten en acht het tijd om „samen te bouwen aan een nieuwe fundering voor de bewoners van de buurten. De gemeente Hilversum drukt kerken die zich openstellen aan het hart. De kerk kan zich opnieuw uitvinden, juist in de buurt.” Om er later aan toe te voegen: „De kerk kan een maatschappelijke rol vervullen, dan krijgen we het geloof er gratis bij.”

Broertjes vraagt ook wat van de kerken: dat ze meebewegen met de tijd. Als voorbeeld noemde hij de openstelling van winkels op zondag. „De kerken kunnen hun deuren op zondag openzetten voor het winkelend publiek.”

Kerkenraadsvoorzitter Hoff gaf aan dat de Grote Kerk in het centrum van Hilversum dat ook daadwerkelijk doet. Op zondag hangt er een spandoek bij de kerk en kunnen mensen tijdens de dienst in- en uitlopen.

Dr. De Reuver kende ook voorbeelden van lokale overheden die samen met de kerk iets opzetten, maar hij stelde dat de kerk niet altijd de natuurlijke partner van de overheid is als het gaat om de opbouw van de buurt. Hij vindt het belangrijk dat de kerken „uitreiken naar de buurt”, ook omdat „de samenleving kraakt in haar voegen” en het de vraag is wat mensen nog bindt. Bijbels onderbouwde hij dat met noties zoals het liefhebben van de naaste en het bewaren van de vrede. „De vrede is het gebinte van de samenleving. Als die er niet is, wordt het een chaos.”

Een buurtcoördinator van de gemeente en een welzijnswerker vertelden dat er al van alles in de buurt georganiseerd wordt, ook vanuit De Morgenster. Een aanwezige deelde mee dat er in Hilversum binnenkort een afdeling van Present, die vrijwilligersklussen doet, van start gaat. Een kerkelijk werker zei te bekijken of het mogelijk is in Hilversum pastorale hulp aan te bieden aan niet-kerkelijke mensen. „Hulpverleners zouden een signaalfunctie kunnen vervullen.”