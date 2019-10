Buitenwand Martinikerk Sneek wordt weer zichtbaar

De oude buitenwand van de Martinikerk in Sneek wordt na honderden jaren weer volledig zichtbaar. Dat blijkt uit het ontwerp voor de uitbreiding van de kerk dat eerder deze maand werd besproken bij welstandscommissie Hûs en Hiem.

De kosterswoning uit de jaren dertig wordt gesloopt om de uitbreiding mogelijk te maken. „Dat is een mooi pand, maar geen monument”, zegt kerkrentmeester Tjeerd van der Kooi van de protestantse gemeente in Sneek. „Bovendien is de zuidwestkant van de kerk de enige plek waar wij mogelijkheden hebben om uit te breiden. Het voordeel is dat de oude buitenwand vanuit de nieuwe centrale hal weer zichtbaar wordt.”

De gemeente besloot twee jaar geleden om de Zuiderkerk en de Oosterkerk in Sneek af te stoten en alle activiteiten samen te brengen in de Martinikerk. „Hiervoor is het noodzakelijk om de kerk uit te breiden.” Door de uitbreiding wordt de houten klokkentoren die los staat van de kerk bij de rest van het gebouw betrokken. „Dat is een gebouw dat veel mogelijkheden biedt. Nu hangen alleen de klokken erin en verder doen we er niet veel mee terwijl het ons wel veel geld kost. Straks willen we in het onderste deel onze administratie onderbrengen.”

De kosten van de uitbouw worden geschat op tussen de een en twee miljoen euro.