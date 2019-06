Buitengewone synode DGK over „zichtbare eenheid” met GKN

De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) houden op 6 juli een buitengewone generale synode, waarschijnlijk in het Overijsselse Heemse, om te spreken over toenadering tot de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Op de synodetafel ligt een voorstel om de GKN te herkennen als „kerken van Christus” en om verdere stappen te doen „in opdracht van onze Heere Jezus Christus om ons in te spannen om zo spoedig mogelijk tot daadwerkelijke zichtbare eenheid te komen.”

De GKN spraken in oktober uit DGK te herkennen „als kerken van Christus, staande op het fundament van de apostelen en profeten.”

Beide kerkverbanden ontstonden vanaf 2003 uit onvrede over de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De samensprekingen gingen de afgelopen jaren onder meer over de leer over de kerk, het samenleven naar de gereformeerde kerkorde, het gezag van meerdere vergaderingen, liederen in de eredienst en kerkscheuringen en schorsingen.