Bruid des Lams

Openbaring 21:9 | „En tot mij kwam een van de zeven engelen, (…) en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.”

Een openbaring van Jezus Christus is een hele openbaring voor een mens. Dit is in geen mensenhart opgeklommen. Dit kan alleen maar voortkomen uit het hart van God. Een hart dat brandt van barmhartigheid. Dat zit hier achter. Anders was dit onmogelijk.

Johannes, die gevangenzit op Patmos, heeft al heel veel mogen zien. Christus heeft hem getoond de dingen die met haast geschieden moeten. Met name de dingen die geschieden zouden tussen hemelvaart en wederkomst. Hemelse gezichten waarin vooral ook heftige dingen gebeurden op de aarde en in de zee. En nu, als laatste, krijgt hij een lang visioen te zien van het allerlaatste. De bruiloft van het Lam. Bruidegom en bruid worden samengebracht.

Kom herwaarts! Zo roept deze engel hem. Wil je het goed kunnen zien, dan moet je hierheen. Hij brengt Johannes in de geest op een hoge bergtop. Een plaats waar je een goed uitzicht hebt, noodzakelijk om te kunnen doorgeven. Want daar komt zij. De Bruid, de Vrouw van het Lam.

Wanneer wij meekijken in hetzelfde geloof als waarmee Johannes hier kijkt, dan kan het niet anders of we vragen onszelf af: Hoe is dit mogelijk? Een Bruid voor Christus? Wie is er goed genoeg om de Vrouw te kunnen en mogen zijn van de Zoon van God? Als gevallen mens kun je alleen maar belijden: ik niet. En toch… de Bruid van Christus bestaat uit alle gelovigen uit Jood en heiden. Het zijn zij die Zijn verschijning hebben lief gekregen, vanwege Zijn eeuwige zondaarsliefde voor hen. Het is een menigte trouwens die niemand kan tellen. Maar hoe kan dat dan? En… zou ik daar ook toe mogen behoren? Als Bruid van Christus, de Zoon van God?

Het wonder zit hem in wat Johannes hoort. Die engel gebruikt een bijzonder woord. Deze Bruid is namelijk niet zomaar de Vrouw van Iemand, maar ze wordt omschreven als de Vrouw van het Lam. Voor het woord lam worden er in het Nieuwe Testament twee verschillende woorden gebruikt. Een gewoon lam als onderdeel van een kudde. In het voorjaar wordt de kudde uitgebreid met de geboorte van verschillende lammetjes. Deze lammeren zorgen ervoor dat de kudde van de herder in stand gehouden wordt of zelfs steeds groter wordt. Maar sommige lammeren kunnen ook nog ergens anders voor dienen in de Bijbelse tijd. Dat is het tweede woord voor lam in de Bijbel. Namelijk: offerlam. En juist dit woord wordt hier in dit laatste visioen gebruikt. De Bruid van Christus is de Vrouw van het Offerlam.

Als wij ons daarom afvragen: hoe is het mogelijk dat mensen, zondaren, de Bruid van Christus kunnen zijn? En: dat ik tot die Bruid zou kunnen behoren? Dan ligt het geheim in Hemzelf. Het is alleen mogelijk omdat Hij het Offerlam wilde zijn. En dat voor u, jou en mij. Daarom heeft Hij Zijn offer willen brengen aan Golgotha’s kruis, tot een volkomen verzoening van al onze zonde. Het is enkel Zijn bloed dat reinigt en heiligt. Zó rein maakt, dat Hij ons mensen kan aannemen als Zijn Bruid. Wat een rijkdom van Zijn genade. Als Hij zo’n prijs heeft willen betalen voor Zijn Bruid, dan kun je alleen nog maar zingen van je Bruidegom. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk, Zulk een is mijn Liefste!