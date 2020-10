”Broeder Andrew” (71) overleden

De anglicaanse priester ”broeder Andrew” de Carpentier (71) is op 1 oktober overleden aan de gevolgen van een ongeluk. Hij zakte bij bouwwerkzaamheden door een oud balkon.

Arie de Carpentier groeide op in een gereformeerd gezin in Dordrecht en werd anglicaans priester in Jordanië. In het islamitische land leidde Andrew (Arie) de Carpentier, ooit afgestudeerd als bouwkundige, ruim veertig jaar een christelijk doveninstituut in de stad Salt. Hij was sinds 1977 directeur van het Holy Land Institute for the Deaf (HLID).

De Carpentier werkte ook onder vluchtelingen. Vorig jaar verscheen zijn boek ”Gebaren van God”, dat hij samen met René Kolsters schreef.

