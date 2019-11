Brochure voor christen die vluchteling wil helpen

Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, heeft de brochure ”Vang mijn tranen” uitgegeven. Die is bedoeld voor christenen die contact hebben met getraumatiseerde vluchtelingen.

Gave meldde dinsdag dat de meeste vluchtelingen in het land van herkomst, tijdens de vlucht of in het asielzoekerscentrum traumatiserende ervaringen hebben opgedaan. Van alleenstaande vluchtelingenvrouwen is 30 procent seksueel misbruikt, aldus de organisatie.

Gave adviseert kerken een open en veilige gemeenschap te zijn. De brochure biedt „Bijbelse handvatten die helpen bij het contact en handreikingen hoe je als niet-professional veiligheid kan bieden.”

Naast de brochure heeft Gave ook de trainingsavond ”Helpen bij trauma’s” ontwikkeld.