„Brochure Gereformeerde Bond over schepping geen polemisch geschrift”

Jonge christenen komen in aanraking met opvattingen over het onstaan van het leven die soms op gespannen voet staan met het geloof in God als almachtige Schepper van hemel en aarde. De Gereformeerde Bond wil hen helpen met een brochure.

De brochure ”Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde” van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland verschijnt precies een week vóór de presentatie van het boek ”En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie” van prof. dr. G. van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarin stelt de voormalig bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond onder meer dat evolutietheorie en orthodox-christelijk geloof met elkaar te verenigen zijn.

De GB-brochure is niet bedoeld als een reactie op het boek van prof. Van den Brink, zegt algemeen secretaris drs. P. J. Vergunst. „Nee, de enige naam die in deze brochure genoemd wordt, is die van Calvijn. Deze brochure focust sterk op het eigen karakter van het Bijbelse getuigenis. Daaraan houden we in een positieve, niet antithetische toonzetting vast. Inderdaad verschijnen beide uitgaven dicht op elkaar, maar dat onderstreept vooral dat het thema actueel is.”

De brochure is een vervolg op vier studiemorgens die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond vorig jaar hield. Daarbij waren naast theologen ook wetenschappers uit andere disciplines aanwezig.

Vergunst: „Toen daar werd geconstateerd dat vwo-leerlingen en studenten in een spagaat dreigen te komen tussen de resultaten van de wetenschap en het belijden van de kerk, hebben we besloten ons in een brochure vooral op hen te richten.”