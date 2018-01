Brochure Geref. Bond over huisbezoek

De Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland heeft een gratis brochure gepubliceerd over huisbezoek. Dat meldde GB-orgaan De Waarheidsvriend donderdag.

De brochure is geschreven door ds. H. G. de Graaff, emeritus predikant te Nieuwerbrug aan de Rijn. Hij gaat onder meer in op de waarde van het huisbezoek. Ook komt aan de orde hoe ambtsdragers zich kunnen voorbereiden op het gesprek en hoe ze dat tijdens het bezoek moeten voeren.

In de brochure staan verder gespreksvragen en literatuurverwijzingen. De brochure is ook te vinden op de website gereformeerdebond.nl.

De GB publiceert jaarlijks drie themabrochures.