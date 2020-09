Britse voorganger vermaand na bericht over afstel gaypride

De Britse politie heeft een voorganger in Cornwall gewaarschuwd omdat hij zich op social media verheugd toonde over de annulering van een gaypride.

Dat meldt persdienst Premier Christian News. De baptistenvoorganger uit Newquay moet zijn visie dat „zonde niet gevierd hoort te worden” voor zich houden.

In de gemeente van de voorganger, de Newquay Baptist Church, is gebeden om afgelasting van de gaypride en om redding door de Heere van de organisatoren. „Het ene gebed is verhoord”, aldus de voorganger op Facebook, „en nu wachten we op antwoord op het tweede gebed.”

„Als christenen proberen we in liefde de waarheid te spreken en verwelkomen we graag alle mensen in onze diensten”, verklaarde de voorganger. „De Bijbel verkondigt echter een boodschap van berouw en roept alle mensen op zich van hun zonde af te keren en op Christus te vertrouwen. Het zou liefdeloos van ons zijn als we zouden zwijgen over wat Gods Woord zegt met betrekking tot menselijke zonde, inclusief alle vormen van seksuele zonde.”