Britse theoloog Michael Green (88) overleden

De Britse theoloog, priester en apologeet Michael Green is woensdag op 88-jarige leeftijd in Oxford overleden.

Green, die te boek staat als een van de voormannen van de evangelicale beweging binnen de Anglicaanse Kerk, richtte zich voornamelijk op de ‘gewone’ christen. De ruim vijftig boeken die hij geschreven heeft gaan daarom vooral in op evangelisatie en apologetiek, op vooroordelen die niet-christenen hebben tegenover het Evangelie en op misvattingen en pluralisme in de kerk.

De Britse auteur en radicaal denker was hoogleraar zending en evangelisatie aan Regent College in de Canadese stad Vancouver. Vanaf 1992 werkte hij als docent apologetiek en zending aan de theologische faculteit van de universiteit van Oxford.

Greens uitspraken deden regelmatig stof opwaaien. Zo stelde hij in 2005 in het opinieblad CV Koers dat de gereformeerde theologie „zondige theologie” zou zijn, omdat ze „teveel gericht is op interne kwesties en te weinig op zending.”