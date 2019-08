De Britse Imogen Noble schreef in 8 uur een bachelorscriptie en scoorde een 8. Ze studeerde aan de Universiteit van Durham en leverde haar scriptie over het bestaan van God op het nippertje in.

Ze bracht, voorzien van energiedrankjes en veel zoetigheid, een nacht door in de bibliotheek van de universiteit om de 12.000 woorden op papier te krijgen. Noble zegt in The Independent dat ze de klus steeds voor zich uitschoof. Ze noemt zich ”Koningin Uitstel”.