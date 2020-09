Britse predikanten: Sluit kerken niet opnieuw

Meer dan zeshonderd Britse kerkleiders, predikanten en kerkelijk werkers hebben de regeringsleiders in het Verenigd Koninkrijk opgeroepen niet opnieuw de kerken te sluiten in de strijd tegen het coronavirus.

In een open brief vragen zij de leiders van het land af te zien van „sociaal schadelijke beperkingen” en wijzen zij op de groeiende golf van eenzaamheid, angst en psychische problemen als gevolg van de strenge maatregelen.

In het Verenigd Koninkrijk gingen kerken op 4 juli weer open, maar er zijn nog steeds restricties van kracht. De openbare eredienst van de christelijke kerk is van groot belang voor het welzijn van de natie, schrijven de predikanten. „Omdat we in de schaduw leven van een virus dat we niet kunnen beheersen, hebben mensen dringend behoefte aan de mogelijkheid om het goede nieuws en de hoop van Jezus Christus te horen en te ervaren.”

De ondertekenaars beloven de hygiënemaatregelen strikt na te leven en stellen dat het risico op besmetting in de kerk daarom lager is dan in pubs en sportscholen.