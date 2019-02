Britse politici in brief: Situatie Bibi schandelijk

Een groep van twintig Britse parlementsleden heeft in een brief kritiek geuit op de manier waarop de Pakistaanse regering omgaat met de vrijlating van de van godslastering vrijgesproken Asia Bibi.

Dat berichtte het rooms-katholieke blad The Tablet dinsdag.

De parlementariërs, die lid zijn van verschillende politieke partijen, beschuldigen de Pakistaanse regering ervan „niet te voldoen aan de verwachtingen die men mag hebben van een lid van het Gemenebest.” In hun brief, die gericht is aan de Pakistaanse hoge commissaris in het Verenigd Koninkrijk, noemen zij het „schandalig” dat Bibi nog steeds niet naar Canada heeft kunnen reizen. In dat land hebben haar dochters inmiddels asiel gekregen.

De Pakistaanse regering heeft wel publiekelijk verklaard dat Bibi Pakistan mag verlaten, maar verschillende buitenlandse diplomaten suggereren inmiddels dat de autoriteiten de vrijlatingsprocedure van Bibi opzettelijk vertragen. Bovendien kwam vorige week via een vriend van de familie naar buiten dat Bibi en haar echtgenoot nog altijd zouden verblijven in een cel waarvan de deur alleen tijdens etenstijd geopend wordt.