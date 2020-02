Britse humanisten: Anglicaanse Kerk heeft te veel invloed in Hogerhuis

De Anglicaanse Kerk in Engeland moet afzien van haar recht om 26 bisschoppen in het House of Lords te benoemen. Dat staat in een dinsdag verschenen adviesrapport van een groep van meer dan 100 parlementariërs.

Het rapport is afkomstig van de All-Party Parliamentary Humanist Group, bestaande uit 115 parlementsleden. Deze humanistische groepering stelt dat Iran het enige andere land is waar geestelijken zetels in het parlement hebben. Zij roept daarom op tot een hervorming van het House of Lords.

Het Britse Hogerhuis bestaat uit 804 leden en is een overblijfsel van het aristocratische stelsel. Vandaar dat er ook geestelijken en rechters lid van het House of Lords zijn. Die geestelijken hebben een te grote vinger in de pap, vinden de humanisten. Er waren volgens hen de afgelopen jaren negen gevallen waarin anglicaanse geestelijken door hun stemgedrag de positie van de Anglicaanse Kerk verstevigden.

Gebed

Sommige parlementariërs vinden dat ze tijdens de dagopeningen van het House of Lords worden gediscrimineerd. Traditiegetrouw wordt een vergaderdag geopend met gebed. Een parlementslid zegt daarover: „Ik sta dan buiten de vergaderzaal en turend door het raam zie ik collega’s deelnemen aan de gebeden. Ik begrijp dat het veel voor hen betekent, maar deze rituelen sluiten mij uit. Ik ben niet in staat om deel te nemen aan het begin van de parlementaire dag, tenzij ik lieg en belijd te geloven in iets wat ik niet kan geloven.”

De humanistische groepering stelt daarom voor om de gebeden te vervangen door een dagelijkse bezinningsmoment. Deze ”time for reflection” kent men ook bij het Schotse parlement.

Pastoraat

Het rapport pleit ook voor de invoering van een humanistisch geestelijk verzorger, om te voldoen aan de pastorale behoeften van een groeiend aantal parlementariërs dat humanist, atheïst of agnost is. Het rapport wijst erop dat bij andere instellingen, zoals ziekenhuizen en gevangenissen, ook niet-religieus pastoraat wordt aangeboden.

De presentatie van het rapport vond dinsdag plaats.