Britse gemeente stimuleert online kennismaken met kerkdienst

Wekelijks wonen tientallen mensen via een livestream een kerkdienst bij van de Rediscover Church in Exeter. De gemeente in de Britse graafschap Devon zet zich intensief voor hen in.

De persdienst Premier Christian News berichtte dit deze week.

Sommige ‘luisteraars’ hebben nog nooit een kerkdienst meegemaakt en willen te weten komen wat die inhoudt. Volgens de internationale Rediscover Church besluiten steeds meer mensen eerst via internet een kerkdienst „uit te proberen”, voordat ze lijfelijk over de drempel stappen. Coördinator Jason Ham: „We zijn erachter gekomen dat 80 procent van de nieuwkomers in onze kerk vooraf onlinekerkganger was. Daarom spreken we van onze digitale deurmat.”

De gemeente nodigt zelfs actief mensen uit voor de wekelijkse kerkdienst via livestream en is erop gespitst de onlinekerkgangers een warm welkom te geven. „We zijn een digitale generatie. Daarom hebben we onze kerkdiensten online toegankelijk gemaakt”, benadrukt Ham. „We weten ook dat velen ervoor terugschrikken een kerk binnen te gaan. Op deze manier kunnen wij zelf naar de mensen toe gaan, ongeacht waar ze zich bevinden, al is het in de gevangenis.”

Onlinepastors gaan via een chatroom in gesprek met wie dat maar wil. Ze beantwoorden vragen over kerk en geloof. Jess Parsons stuurt het team onlinepastors aan. Hun doelstelling is volgens hem ervoor te zorgen dat „de onlinegasten zich welkom en verbonden voelen met de Rediscover Church-familie. Ze staan altijd klaar om met hen te spreken, hen te bemoedigen of voor hen te bidden.”