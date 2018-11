De Britse Evangelische Alliantie (EA) heeft de brochure ”Transformed” uitgegeven, een introductie over transgender. Het boekje is bedoeld als „een korte Bijbelse en pastorale inleiding om het begrip transgender te begrijpen in een veranderende cultuur”, aldus de organisatie donderdag.

De publicatie is tot stand gekomen onder leiding van Peter Lynas, directeur van de Noord-Ierse tak van de EA. Voor de totstandkoming van het boekje heeft de EA gesproken met verschillende belangengroepen.