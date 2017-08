Brits Bijbelgenootschap TBS: Onverzadigbare honger naar de Bijbel

De Trinitarian Bible Society (TBS) constateert een „bijna onverzadigbare honger naar de Schriften onder de naties wereldwijd.” Dat schrijft het in Londen gevestigde Bijbelgenootschap in zijn maandag verschenen jaarverslag over 2016.

De TBS, de evenknie van de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam, verspreidde vorig jaar 11.595.807 Bijbels of Bijbelgedeelten in 118 landen en in 41 talen. Dankzij een nalatenschap konden „drie keer zo veel Bijbels en bijna twee keer zo veel Nieuwe Testamenten” worden weggegeven als in 2015.

De TBS liet vorig jaar 200 posters aanbrengen op Britse treinstations. In 2018 wil het Bijbelgenootschap hiervoor meer een beroep doen op sponsors.

Het genootschap kon ook op „tal van scholen” weer Bijbels uitdelen. „Voor veel kinderen is dit de enige kans om een Bijbel te verkrijgen.”

In financieel opzicht was 2016 een „moeilijk jaar.”

>>tbsbibles.org