Briefschrijver luidt binnen GKV de noodklok over ambtsgeheim

Alle kerkenraden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) hebben een brief gekregen waarin de noodklok wordt geluid over het ambtsgeheim.

Het betreft een anoniem schrijven, maar het Nederlands Dagblad meldt vrijdag dat Louis Meijer de auteur is. Meijer was ambtsdrager in de GKV van Dordrecht en betrokken bij het conflict dat daar speelt tussen de kerkenraad en een gemeentelid dat inzage wil in wat over haar is geschreven. Vorig jaar stonden de partijen voor de rechter. Het hoger beroep dient in september.

Meijer, die het gemeentelid bijstond, stelt dat ambtsgeheim machtsmisbruik mogelijk maakt. Hij luidt „uit gewetensnood” de noodklok, om de discussie landelijk op gang te brengen.