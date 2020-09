Bremer rechtbank begint proces tegen ds. Latzel

Ds. Olaf Latzel, predikant van de Sint-Martinigemeente in Bremen, moet zich voor de rechtbank van Bremen verantwoorden wegens „volksopruiing.”

Het ”Amtsgericht Bremen” heeft de aanklacht van het Bremer openbaar ministerie (OM) tegen ds. Latzel ongewijzigd overgenomen en is de rechtszaak tegen hem begonnen, zo deelde het vrijdag mee, aldus de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea. Binnenkort worden verdere details bekendgemaakt.

Het Bremer OM had ds. Latzel op 2 juli aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Het OM verwijt hem onder meer dat hij, tijdens een huwelijksseminar vorig jaar, dat op YouTube werd gepubliceerd, „homoseksuelen generaliserend als misdadigers” getypeerd zou hebben.

Tijdens het betreffende seminar, met name bedoeld voor echtparen van zijn gemeente, had de predikant ook het thema homoseksualiteit behandeld. In dat verband merkte hij op: „Overal lopen deze misdadigers van Christopher Street Day (homoactivisten; red.) rond.”

Voor het gebruik van het woord ”misdadigers” (”Verbrecher”) verontschuldigde ds. Latzel zich later publiekelijk. In een verklaring die hij op de site van de Sint-Martinigemeente plaatste, liet hij weten dat hij tijdens het seminar het woord misdadigers inderdaad een keer had gebruikt. „Maar dit had geen betrekking op homoseksueel levende mensen, maar op militante agressors die ons als gemeente de laatste jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben.” Als hier en daar de indruk is ontstaan „dat ik in zijn algemeenheid alle homoseksuelen als misdadigers beschouw, wil ik mij daarvoor verontschuldigen en duidelijk maken dat dit vanzelfsprekend niet mijn mening is.” De YouTube-opname werd verwijderd.

De Bremer Evangelische Kerk (BEK), waaronder ook ds. Latzel en zijn gemeente vallen, liet vrijdag weten dat ze kennis heeft genomen van het persbericht van de Bremer rechtbank. „Wij geven geen commentaar op de vervolgstappen van justitie. De kerkelijke tuchtprocedure blijft –zoals eerder medegedeeld– lopen.”

