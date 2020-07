Bremer kerkenraad: Bid voor ds. Latzel

De kerkenraad van de Sint-Martinigemeente in het Duitse Bremen heeft zondag opgeroepen tot gebed voor zijn predikant, ds. Olaf Latzel, en de gemeente.

„We bevinden ons in een moeilijke discussie”, zei kerkenraadslid Jürgen Fischer in een verklaring na afloop van de dienst, waarin ds. Latzel zelf nog voorging. De predikant kreeg donderdag van het openbaar ministerie (OM) van de deelstaat Bremen te horen dat hij was aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Aanleiding vormden uitlatingen van hem tijdens een huwelijksseminar in oktober over homoactivisten die het op hem en zijn gemeente voorzien hebben. Na een dienstgesprek met de Bremer Evangelische Kerk (BEK), vrijdag, gaat ds. Latzel zes weken met –ongepland– verlof.

Ook zondag stond er weer een homoactiviste, met regenboogkleuren op haar ontblote borsten, voor de deur van de Sint-Martinikerk, in het centrum van Bremen, zo meldde nieuwsdienst Idea. Tegenover Radio Bremen spraken tal van gemeenteleden hun steun uit voor hun predikant.