Braziliaanse kerken moeten ook dicht van de rechter

Een Braziliaanse rechtbank heeft vrijdag (lokale tijd) een decreet van president Jair Bolsonaro teruggedraaid waardoor kerken gevrijwaard bleven van sluiting om het coronavirus.

Een aantal staten en grote steden in Brazilië is op slot om verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Bolsonaro had in zijn decreet donderdag religieuze activiteiten als „essentiële diensten” bestempeld die van de maatregelen zijn uitgezonderd, net als apotheken en supermarkten.

Een federale rechter in de staat Rio de Janeiro oordeelde echter dat gebedshuizen vanwege de verspreiding van het virus een risico voor de volksgezondheid vormen. „Kerken en andere plaatsen van gebed zorgen voor grote groepen en beweging van mensen”, oordeelde rechter Marcio Santoro Rocha.

De overheid kan nog in beroep gaan tegen het besluit. President Bolsonaro ligt overhoop met gouverneurs en burgemeesters in het land over coronamaatregelen. Hij wil dat die worden teruggedraaid en noemde de angst voor virus deze week „hysterisch.”