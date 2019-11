Brasserie in gereformeerde kerk Doorn

De voormalige gereformeerde kerk aan de Kampweg in Doorn krijgt een nieuwe bestemming als restaurant. Twee inwoners van Doorn willen er in het eerste kwartaal van 2020 een brasserie beginnen.

Het kerkgebouw, dat in 1910 in gebruik werd genomen, is een gemeentelijk monument. In mei 2009 vond de laatste kerkdienst plaats. De lokale protestantse gemeente, die sindsdien alleen in de hervormde Maartenskerk samenkomt, verkocht het pand aan woningcorporatie Heuvelrug Wonen. Tot 2017 was er een welzijnsorganisatie in gevestigd en er werd ook kunst tentoongesteld. Onlangs is de torenspits gerestaureerd.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is „positief” over de bestemming van brasserie. „De leegstaande Kampwegkerk is nu een doodse plek in het centrum van Doorn. De brasserie brengt levendigheid”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Frederik den Toom en Charline van Ommen van ”Brasserie Buut” zien mogelijkheden om van de kerk weer iets moois te maken. „Het koepelplafond en de glas-in-loodramen zijn gebleven, ze zorgen voor veel sfeer. Het rozetvenster aan de zonzijde is helemaal een blikvanger. Als de zon er doorheen schijnt, geeft dat binnen een caleidoscopisch effect met allerlei kleuren.”