Brandstichting bij tombe Esther en Mordechai in Iran

In het Iraanse Hamadan heeft vorige week een brand gewoed bij de graftombe van Esther en Mordechai.

Dat meldde het Nieuw Israëlietisch Weekblad deze week.

Het is volgens de Iraanse autoriteiten niet bekend wie er achter de brandstichting zit. Ook is onduidelijk hoeveel schade de heilige plaats voor Perzische Joden heeft opgelopen. In Iran wonen zo’n 25.000 Joden.

De Nederlandse minister Blok van Buitenlandse Zaken zag in februari geen reden om Iran aan te spreken op eerdere vernielingen aan de graftombe.