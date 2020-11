Brandstichter kerken VS krijgt 25 jaar cel

Een 22-jarige Amerikaan die vorig jaar in tien dagen tijd drie kerkgebouwen in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana in brand stak, moet 25 jaar de cel in. Ook moet hij de ontstane schade, van omgerekend 2,55 miljoen euro, vergoeden. Dat heeft een rechtbank in Lafayette besloten. De dader zei met het in brand steken van de drie historische kerken zijn profiel als black-metalmusicus te hebben willen onderstrepen. Black metal is een vorm van rockmuziek waarbij satanische teksten worden gehanteerd. Voorbeeld voor hem waren vergelijkbare brandstichtingen door black-metalmusici in 1992 in Noorwegen. Daarbij werden elf kerken vernield.

Tijdens zijn proces verontschuldigde de dader zich tegenover aanwezige leden van de gemeenten. Naar zijn zeggen is hij inmiddels christen geworden.

De drie getroffen kerkgebouwen behoorden toe aan de baptistengemeenten St. Mary Baptist Church (Port Barre), Great Union Baptist Church en Mount Pleasant Baptist Church (beide in Opelousas). Deze werden door de branden en de daaropvolgende gasexplosies volledig verwoest.