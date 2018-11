Brandbrief om hongersnood Jemen

Ruim dertig religieuze leiders en vertegenwoordigers van levensbeschouwingen in Nederland vragen in een brandbrief aandacht voor de hongersnood in Jemen.

Initiatiefnemer rabbijn Awraham Soetendorp heeft de brief geadresseerd aan premier Rutte en minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking. Donderdag overhandigde hij de brief aan enkele leden van de Tweede Kamer.

De ondertekenaars verzoeken de Nederlandse regering „met klem” om in internationaal verband de strijdende partijen in Jemen op te roepen tot een staakt-het-vuren. Bovendien bepleiten ze dat er via een veilige humanitaire corridor voedsel en medicijnen kunnen worden gebracht bij de Jemenitische bevolking.

De opstellers van de brief wijzen erop dat 14 miljoen Jemenieten, bijna de helft van de bevolking, in direct levensgevaar verkeren door gebrek aan voedsel. Rabbijn Soetendorp noemde dat donderdag in een interview op NPO Radio 1 onbestaanbaar. „Wij willen vanuit onze gemeenschappen op allerlei manieren een beweging maken.”