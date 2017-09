De brand van zaterdag in de devotiekapel van de St.-Jozefkerk in Enschede is aangestoken. Dat blijkt volgens de regionale krant Tubantia uit opnamen van de bewakingscamera in de kapel.

Daarop is te zien hoe een man een brandend waxinelichtje in een groot droogboeket onder een Mariabeeld gooit. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de schade in het kerkgebouw aan de Oldenzaalsestraat is nog niets bekend.