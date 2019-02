Brand faculteit in Boedapest aangestoken door drie tieners

De recente brand in het Ráday Kollégium in Boedapest is aangestoken. Er zijn daarvoor drie tieners opgepakt.

Dat maakte de Hongaarse politie vrijdag bekend.

Bij de brand in de theologische faculteit van de Hongaarse Hervormde Kerk viel vorige week één dode. Volgens de politie hebben drie jongens –twee van 15 jaar en één van 16 jaar– schuld bekend en spijt betuigd. Momenteel wachten ze op vrije voeten hun proces af.

De tieners hadden nagellakverwijderaar gekocht om iets in brand te steken. Toen ze in het parkje achter het Kollégium aankwamen, zagen ze een matras liggen en staken die aan. Daarna zijn ze gelijk vertrokken. Het vuur sloeg echter over op een afgesloten deur die toegang gaf tot een trappenhuis. De spullen die in dat trappenhuis lagen, vlogen in brand. Het vuur verspreidde zich vervolgens snel.

Na de brand kreeg de faculteit veel materiële en financiële hulp.