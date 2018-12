Bram Geuze-Dijkstra buurtpastor De Bron Rotterdam

Bram Dijkstra-Geuze (41) start per 1 januari als de nieuwe diaconaal buurtpastor van wijkgebouw De Bron in de Rotterdamse wijk Rubroek. Hij is de opvolger van Fred Kappinga, die deze functie negen jaar vervulde.

Wijkgebouw De Bron aan de Rotterdamse Vondelweg maakt deel uit van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam-Centrum. De Bron is al meer dan twintig jaar een diaconaal centrum voor de buurt, laat Wijnand Verspuij, voorzitter van stuurgroep De Bron, weten. „De hele week door kunnen mensen in De Bron terecht voor activiteiten zoals een inloopochtend, naaicafé, kinderclub, taalles en dergelijke. Ook worden mensen individueel geholpen. Op zondag is er afwisselend een ontmoetingsdienst en kinderkerk.”

Bram Dijkstra-Geuze is getrouwd met Netty en vader van drie kinderen. Na een loopbaan in de marketing studeerde hij van 2009 tot 2015 in deeltijd HBO Godsdienst-Pastoraal Werk. Momenteel is hij pastoraal werker in Oegstgeest en daarnaast freelance ontwerper, spreker en schrijver.

Fred Kappinga blijft actief in Rotterdam-Noord als coördinator van het diaconaal platform Rotterdam Dorst en als pionier van de nieuwe ICF-gemeente die per 1 januari in Rotterdam-Noord van start gaat. Dit wordt een pioniersplek van de hervormde gemeente in Rotterdam-Centrum.

wijkgebouwdebron.nl

