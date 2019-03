Bouwplan voor Christusbeeld in stad Oost-Rusland

De autoriteiten in Vladivostok, de grootste stad in het uiterste oosten van Rusland, zijn van plan om een groot Christusbeeld te plaatsen op een heuvel die in het verleden was aangewezen als locatie voor een standbeeld van oud-Sovjetleider Vladimir Lenin.

Dat berichtte de website Religion News deze week. Het Christusbeeld moet 38 meter hoog worden, net zo hoog als het beeld in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Of het idee ook uitgevoerd zal worden, is nog onzeker. Zo heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk het plan nog niet goedgekeurd.