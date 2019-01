Bouw Syrisch-orthodoxe kerk Istanbul begint bijna

De Syrisch-orthodoxe kerk in Istanbul mag een eigen kerk bouwen in het stadsdeel Yesilkoy. Daarmee kan de bouw van de eerste kerk sinds de stichting van de Turkse republiek in 1923 eind februari –na enkele jaren uitstel– echt van start gaan.

In Istanbul, een stad met 15 miljoen inwoners, wonen zo’n 17.000 Syrisch-orthodoxe christenen. Dat is bijna 70 procent van de Syrisch-orthodoxe christenen die in Turkije woonachtig zijn.

De burgemeester van de deelgemeente Bakirkoy had dinsdag een ontmoeting met Yusuf Cetin, de Syrisch-orthodoxe metropoliet voor Istanbul en Ankara, meldde de christelijke nieuwsdienst AsiaNews deze week. Volgens de burgemeester is al het papierwerk voor de nieuwe kerk afgerond en is toestemming verleend. De metropoliet stelde in het bijzijn van de burgemeester dat „ieders hart klopt voor ons Turkije, ondanks de verschillende religies en ethnische afkomsten. We zijn er trots op dat we onder de Turkse vlag in dit land leven.”

De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer twee jaar duren. De nieuwe kerk, met plaats voor 700 kerkgangers, wordt gebouwd nabij de internationale luchthaven van Istanbul. Daarmee krijgt het bedehuis een centralere ligging dan de Surp Asdvadzadzin, de enige Syrisch-orthodoxe kerk die momenteel in de stad gevestigd is. Dit kerkgebouw staat in het district Beyoglu, dat voor veel Syrisch-orthodoxe christenen moeilijk te bereiken is.

De bouw van de kerk is meermalen uitgesteld. Zo liet de Syrisch-orthodoxe gemeenschap eind 2012 weten bezwaar te hebben tegen de locatie, die in het verleden in gebruik was als rooms-katholieke begraafplaats.

De laatste nieuw gebouwde kerk in Turkije kwam gereed in 1923, kort na het einde van de Grieks-Turkse oorlog.