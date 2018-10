Borsjt en bemoedigingen op de Friedensstimmedag

Rond de Veluwehal in het centrum van Barneveld is het een drukte van belang. Parkeerterreinen stromen vol en van alle kanten lopen mensen richting de evenementenhal waar zaterdag de jaarlijkse Friedensstimmedag gehouden werd.

Terwijl Geert-Jan Noorman, de directeur van stichting Friedensstimme, een paar mededelingen doet, zoeken de bezoekers een plekje op de plastic stoelen. Er klinken allerlei accenten door elkaar, van plat Veluws tot Zeeuws, en hier en daar klinkt zelfs Duits of Russisch. Zo’n 1750 mensen zijn vanuit het hele land afgereisd naar Barneveld om te luisteren naar sprekers van Friedensstimme, een stichting die evangelisten uit Rusland steunt.

ontmoetingsdag

Koperblazers

Voorzitter ds. A. van der Zwan, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, opent het ochtenprogramma. Omdat ondertussen vrijwel alle stoelen bezet zijn en er nog steeds mensen binnen blijven komen, wordt er wat extra stoelen aangesleept. Inmiddels heeft een Duits koperblazersensemble het podium betreden. De glimmende instrumenten weten de hoorders te boeien. Een meisje op een van de achterste rijen blaast fanatiek mee, zij het zonder trompet.

Na het muzikaal intermezzo spreekt evangelist Pjotr Kostjoesjenko. Hij is hoofdredacteur van de Russische krant ”Gelooft u?” en coördinator van het evangelisatiewerk op de Kaukasus. In zijn getuigenis benadrukt hij dat naast woorden ook daden belangrijk zijn om het Evangelie uit te dragen. „Elke dinsdag nodigen we mensen bij ons uit, onze buren, maar ook mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats. Mijn vrouw kookt een maaltijd en we praten met elkaar over Gods Woord. We zien dat dit Woord mensen verandert.” Kostjoesjenko ziet het als een plicht om het Evangelie aan mensen te vertellen. „Als er niet gezaaid wordt, moeten we ook geen oogst verwachten.”

Het dagprogramma is omlijst met muziek. Een koor uit het Duitse Kierspe zingt liederen in het Duits en het Russisch. Tijdens de pauze verzamelt een groep mensen zich rond het orgel om met elkaar te zingen. Maar niet voordat er een kom borsjt is genuttigd, de traditionele Russische soep die achter in de zaal te koop is. Al een tijdje voor de pauze waait de heerlijke geur van de borsjt door de zaal en lokt mensen naar de stand. Daarnaast staat een tafel waar mensen kaartjes en bemoedigende pakketjes kunnen sturen naar de Russische evangelisten die gesteund worden door Friedensstimme.

Veel mensen komen al jaren op de Friedensstimmedag, vertelt een van de bezoekers. „Ik bezoek deze dag eigenlijk al heel mijn leven, vroeger met mijn ouders, nu met mijn eigen gezin. Wat ik vooral zo mooi vind is dat allerlei soorten mensen bij elkaar komen. Het lijkt wel of alle kerkmuren hier wegvallen.”

Succesverhalen

Gedurende de hele dag klinken oproepen tot gebed. Rien Uijl, oprichter van stichting Friedensstimme, vertelt over het evangelisatiewerk in Turkmenistan, waar, aldus Uijl, in de jaren negentig veel mensen tot bekering kwamen. „Door druk vanuit de overheid zijn deze groepen grotendeels uit elkaar gevallen. Het zijn niet alleen succesverhalen.”

Evangelist Dmitri Enns, die ’s middags spreekt, bedankt de aanwezigen voor de steun vanuit Nederland. „Iedereen van ons team kreeg bemoedigende kaarten en brieven; we voelen dat er voor ons gebeden wordt.”

Dit benadrukt ook Nikolaj Gontscharov, die evangelist is op de toendra in Nentsië. „Evangelisatie is net een ijsberg. Alleen ons werk, het topje, is te zien, maar daaronder zitten zo veel gebeden en tranen. Die steun troost ons.”