Bondsvoorzitter Jonker-Hakkert: Geloofsbeleving verschilt per generatie

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen de geloofsbeleving van oudere en jongere generaties, stelt M. M. Jonker-Hakkert, voorzitter van de Hervormde Vrouwenbond. Tegelijk wil ze niet iedereen op één hoop vegen. De vrouwenbond houdt vrijdag een symposium over dit thema en markeert daarmee zijn 65-jarig bestaan.

In al die jaren, zegt Jonker, heeft de vrouwenbond te maken gehad met verschillende generaties en dus met verschillende standpunten en meningen. „In de vragenbespreking na een Bijbelstudie komt dit soms ook aan de orde. Hoe onderscheiden we kern- en bijzaken? Hoe houden we elkaar vast?” Voor de bond reden om het jubileumsymposium het thema ”Geloofsbeleving in de generaties” mee te geven.

„We willen dat op een positieve manier doen”, zegt de bondsvoorzitter. „We benoemen het spanningsveld, met als doel elkaar te begrijpen en vast te houden.”

Dat dit onderwerp leeft, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst. Inmiddels gaven 450 vrouwen zich op. Sprekers zijn de hervormde predikant ds. J. Belder en drs. Nico van der Voet, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ook is er een forumbespreking waaraan vrouwen van verschillende generaties meewerken.

Schakelen

Maatschappelijke veranderingen zoals de toegenomen welvaart, mogelijkheden tot ontplooiing en de invloed van de media hebben volgens Jonker bijgedragen aan de verschillen tussen oudere en jongere generaties. „Ouderen zien deze ontwikkelingen vaak als een bedreiging voor het geloofsleven. Jongere vrouwen daarentegen voelen zich thuis in meerdere werelden. Ze schakelen gemakkelijker en hebben er geen moeite mee om zowel een refobijeenkomst als een evangelische bijeenkomst te bezoeken. Tegelijk zien ze veel meer dan ouderen mogelijkheden om in die verschillende sferen hun christen-zijn op een ontspannen manier vorm te geven. Ze maken ook een bewuste keuze voor het geloof.”

Waar de oudere generatie kennis belangrijk vindt, legt de jongere generatie in het algemeen meer nadruk op gevoel en beleving, stelt Jonker. Jongeren stellen daarom vaak andere eisen aan een preek.

Of dit alles gevolgen heeft voor de manier waarop generaties met elkaar omgaan, verschilt volgens Jonker per gezin en per gemeente. „Jong en oud kunnen goed samengaan, als zij de bereidheid hebben elkaar vast te houden en te zoeken naar herkenning. Dus niet: we gaan ieder onze eigen koers, maar: we willen samen geleerd worden door Gods Woord. Dan hoeft niet alles tot achter de komma hetzelfde te zijn, maar dan vind je elkaar in de kern van het geloof. Ook met en voor elkaar bidden is belangrijk.”

Was er ook een verschil in geloofsbeleving tussen ouderen en hun ouders?

„Ik denk dat onze ouders ook weleens hun hoofd schudden. Er was echter veel meer sociale controle, terwijl er minder mogelijkheden waren. Je wenste je te conformeren aan het sociale netwerk waartoe je behoorde. Dat staat in contrast met het individualisme van nu. Gelukkig zie je ook dat mensen daarvan terugkomen.”